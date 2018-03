Junge Serienbrandstifter im Innviertel gefasst

Die Brandstiftungsserie im Innviertel ist geklärt: Zwei Burschen - 14 und 15 Jahre alt - konnten gefasst werden. Ihnen werden acht bis zehn Brände vorgeworfen. Die zwei Jugendlichen aus dem Bezirk Braunau sind geständig.

Die Liste der Vorwürfe ist lang: Die Polizei vermutet, dass die Burschen bereits seit Jänner immer wieder Brände im Innviertel gelegt hatten. Am Mittwoch sollen sie versucht haben, einen Jägerstand abzufackeln. Einen Tag zuvor war Feuer in einem Kindergarten gelegt worden. Dank dem raschen Löschen der Feuerwehr konnte jeweils Schlimmeres verhindert werden.

Da die Brände in den Osterferien gelegt worden waren, vermutete die Polizei bereits, dass Schüler dahinter steckten. Schließlich brachte sie ein vertraulicher Hinweis auf die Spur der beiden 14 und 15 Jahre alten Burschen, sie sind geständig. Warum die beiden Burschen immer wieder Feuer gelegt hatten, ist noch unklar. Bis zu zehn Brände sollen auf ihr Konto gehen.