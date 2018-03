Karfreitag – Tag des Nachdenkens

Der Karfreitag ist in der evangelischen Kirche der wichtigste Feiertag des Kirchenjahres. Für viele Pfarrer ist dieser Tag auch Anlass, wieder einmal über das eigene Wirken nachzudenken - ein Beispiel aus Braunau am Inn.

34 evangelische Pfarren sind in Oberösterreich verzeichnet. Pfarrer Jan Lange kam vor zwölf Jahren von Hamburg (Deutschland) nach Braunau am Inn gekommen.

Pfarren weit verstreut

Neben dem Religionsunterricht in den Schulen betreut er von Braunau aus auch noch fünf weitere Pfarrgemeinden in der - wie er selbst sagt Diaspora in der seine 1.100 Gemeindemitglieder auf sechs evangelischen Pfarren verstreut sind, „mit eigenen Traditionen und eigenen Bedürfnissen“.

Von Hamburg nach Braunau „Ich möchte nicht mehr weg“, sagte Pfarrer Jan Lange im Interview mit ORF-Redakteur Wolfgang Schnaitl.

„Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam arbeiten“

Auch religionsübergreifende Kontakte sind dem evangelischen Pfarrer ein wichtiges Anliegen. Daher nahm er im Vorjahr - im Jahr des Reformationsjubiläums - an der katholischen Fronleichnahmsprozession teil: „Wir merken eben, wir sind stärker wenn wir gemeinsam arbeiten“. In der Zusammenarbeit sieht er generell den Schlüssel, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.