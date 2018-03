Frost: Gärtner bleiben auf Ware sitzen

Laut Kalender hat der Frühling längst begonnen. Durch Frost und Schneefall blieben aber viele Produzenten ihrer Ware sitzen. Zudem haben die Blumen auch Krankheiten bekommen und müssen nun entsorgt werden.

Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Hornveilchen und Ranunkel – sie blieben in den Gärtnereien stehen, weil Hobbygärtner in den vergangenen Wochen noch nicht einkaufen waren.

ORF/Minniberger

Zu unsicher war das Wetter, zu kalt waren die Nächte, so etwa der Betriebsleiter von der Stiftsgärtnerei Wilhering (Bezirk Linz-Land), Johann Neuwirth, im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich.

ORF/Minniberger

Die Stiftsgärtnerei zieht jedes Jahr mehr als hunderttausend Frühlingsblüher, heuer wird wohl ein guter Teil der Pflanzen nicht mehr zu retten sein. „Das Wetter hängt uns heuer wie ein Klotz am Bein. Man muss es einfach einplanen, dass man leider mitunter Pflanzen auch wegwerfen muss, auch wenn einem das Herz blutet. Denn wenn die Witterung nicht mitspielt, kaufen die Konsumenten nicht“, so Neuwirth.

Ein Fall für den Biomüll

Die ungünstigen Wetterbedingungen haben bei vielen Primeln Spuren an den Blättern hinterlassen. Der gefürchtete Grauschimmelpilz Botrytis hat eine Fäule verursacht. Wie ein Flächenbrand breitet er sich aus, erklärt der Experte. Die welken, braunen Primeln müssen daher rasch entsorgt werden. Der heurige kalte Frühling bedeutet für die Gärtnereien und Gartenfachmärkte also einen schwierigen Start in die Saison.