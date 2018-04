Camping-Urlaub weiter im Trend

Weiter ungebrochen ist der Trend zum Camping-Urlaub: Allein in OÖ haben die Nächtigungen im Vergleich zu 2016 um 14,2 Prozent zugelegt, so der ÖAMTC, der sich auf Daten der Statistik Austria bezieht. Rund um Ostern beginnt die neue Campingsaison.

Mit bundesweit 6,4 Millionen Nächtigungen wie zuletzt in den 90er-Jahren hat der Trend zum Campen zuletzt auf sich auferkmerksam gemacht. In Oberösterreich waren es im Vorjahr laut Statistik Austria übrigens 295.000 - Nächtigungen - und ein Ende der Entwicklung ist noch nicht in Sicht, so Rainer Jelinek von der Marktforschung bei der Oberösterreich Tourismus GmbH: „Wir rechnen damit, dass wir die 300.000 Nächtigungsmarke übertreffen werden“.

camping.info

Sicherheit, Ruhe und Flexibilität

Gründe, warum sich Urlauber fürs Campen entscheiden, sind sowohl die Sicherheit im eigenen Land, sowie Ruhe und Flexibilität bei Planung und Anreise. In OÖ gibt es übrigens 85 Campingplätze, besonders beliebt seien jene rund um die Seen im Salzkammergut, in der Oberinnviertler Seenplatte, aber auch entlang der Donau oder in den Bergregionen.

Die Camper - zum einen Familien, zum anderen auch die ältere Generation kommen vor allem aus OÖ, sowie Tschechien, Polen, Deutschland und den Niederlanden. Sie wohnen und nächtigen zwar preiswerter, für Essen oder Sightseeing sowie Veranstaltungen geben Camper aber durchwegs ähnlich viel aus wie Touristen in Hotels und Pensionen.