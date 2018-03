ÖGB verzeichnet mehr Mitglieder

Mehr Mitglieder kann der Gewerkschaftsbund (ÖGB) OÖ verbuchen. Rund 243.000 Mitglieder zählt die Interessensvertretung für Arbeitnehmer, so der am Donnerstag in Linz präsentierten Leistungsbericht des ÖGB.

Schon das siebente Jahr hintereinander verzeichnet der Gewerkschaftsbund in Oberösterreich einen leichten Mitgliederzuwachs, im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent. Genau zählt der ÖGB damit in OÖ 243.192 Mitglieder, so der ÖGB-Landesvorsitzende Johann Kalliauer: „Das ist vor allem auch eine Botschaft an all jene, die die Gewerkschaftsbewegungen ja seit Jahren totreden, wo man meint, das sei überholt und nicht mehr zeitgemäß“.

Unterstützung von Gewerkschaft gefragt

Auch wenn die Wirtschaft brumme und die Arbeitslosigkeit sinke, würde den Arbeitnehmern ein rauer Wind entgegenwehen, heißt es. Immer mehr Betriebsräte würden sich Unterstützung von der Gewerkschaft holen.

Und, mehr als 41.000 Mitglieder hätten sich im vergangen Jahr, etwa zu arbeitsrechtlichen Fragen, beraten lassen, sagte ÖGB-Landessekretär Walter Haberl: „Der Anstieg dieser Beratungsgespräche hat schon auch den Hintergrund, dass Menschen – Beschäftigte in den Betrieben – aufmerksamer werden auf das, was ihnen zusteht“.

Sechs Millionen Euro für Mitglieder erstritten

Fast sechs Millionen Euro habe der ÖGB für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2017 erstritten. Und, außerdem seien in 16 Fällen bei Standortschließungen oder Betriebspleiten im vergangenen Jahr Sozialpläne für betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitverhandelt worden.