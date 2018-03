Größte Ratsche Österreichs in Ebensee gebaut

Ratschen ersetzen in vielen Gemeinden von Gründonnerstag bis zur Osternacht die Kirchenglocken. In Ebensee hat ein Zimmermann jetzt die größte Ratsche Österreichs gebaut – größer als jene in der Michaelerkirche in Wien, der bisherigen Nummer eins.

Er gilt als Meister der Ratschenbauer Ebensee (Bezirk Gmunden): der gelernte Zimmermann Josef Preimesberger. Unzählige kleine und große Ratschen hat er bisher für die Ratscherbuben gebaut, die damit an den Kartagen von Haus zu Haus unterwegs sind, um an die Gebetszeiten zu erinnern.

ORF

Teile in einer anderen Dimension

Die riesige Kastenratsche besteht eigentlich aus genau jenen Teilen wie die kleinen Ratschen - nur eben in einer anderen Dimension, so Preimesberger. "ich war in der Michalerkirche und wollte dann eine noch größere Ratsche bauen.

Die Ebenseer Kirchturm-Ratsche übertrifft das bisher als größte Ratsche Österreichs geltende Stück in der Wiener Michaelerkirche in allen Maßen: In der Höhe um 30 Zentimeter, in der Breite um zehn und in der Länge um etwa zwei Zentimeter.

Neue Kirchturm-Ratsche Ebensee ORF-Redakteurin Sandra Galatz hat sich für Oberösterreich heute die Kirchturm-Ratsche angesehen.

Für seine Ratschen verwendet Preimesberger grundsätzlich mehrere Hölzer: Fichte, Esche, Eiche, Lärche und Buche. 2015 wurde das Ratschen an den Kartagen in das UNESCO-Verzeichnis der immateriellen Kulturgüter Österreichs aufgenommen - und der Ebenseer Ratschenbauer hofft mit seinem jüngsten Werkstück auch auf den Eintrag ins Buch der Rekorde.

