Polizei sucht mit Einbruchsvideo Zeugen

Im Jänner und Februar ist in Linz und Umgebung in mehrere Häuser eingebrochen worden. Die Aufklärung gestalte sich schwierig, daher sucht die Polizei mit Hilfe eines Videos Zeugen. Die Ermittler gehen von ein und demselben Täter aus.

Eine private Überwachungskamera hatte in Linz einen Einbrecher gefilmt wie er in das Haus eindringt. Die Polizei hat das Material am Donnerstag veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Denn aufgrund der Einbruchsspuren sei von immer demselben Täter auszugehen.

Polizeivideo soll zum Täter führen

Gesucht wird ein etwa 40- bis 50-jähriger Mann, der Brillenträger ist. Bei diesem Einbruch in Linz trug der Einbrecher einen olivgrünen Parka - der im Video allerdings heller aussieht - und Turnschuhe:

30 bis 40 Straftaten

Wochenlang ist der Gesuchte in Linz- und Umgebung in Wohnungen eingebrochen, Rudolf Frühwirth, der Leiter der Diebstahlgruppe des Landeskriminalamtes OÖ spricht gegenüber dem ORF OÖ von 30 bis 40 Straftaten. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt OÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl unter der Telefonnummer 059133-403388 entgegen.

Dass Zeugen bei der Aufklärung von Straftaten häufig eine wichtige Rolle spielen, zeigen zwei aktuelle Fälle. Die Täter waren landauf, landab in zwei Gruppen unterwegs und haben in 40 Einfamilienhäusern Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 120.000 Euro erbeutet. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes fünf Profi-Einbrecher festnehmen.