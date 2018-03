Lärmkontrollen bei Motorrädern

Mit Beginn der Motorradsaison haben Land OÖ und Polizei angekündigt, verstärkt Kontrollen wegen der Lautstärke durchführen. Der Strafrahmen reicht vom Organmandat bis zur Abnahme des Kennzeichens.

Die beliebten Motorradstrecken sind bei vielen Verkehrsteilnehmern bekannt, wie etwa die Salzkammergutstraße (B145), die auch entlang des Traunsees führt, oder im Mühlviertel die Königswiesener Straße (B124) zwischen Königswiesen (Bezirk Freistadt) und Grein (Bezirk Perg).

pixabay

Lautstärke als Sicherheitsrisiko

Im Fokus sind technisch unzulässig veränderte und modifizierte Bikes. Diese würden oft ein Sicherheitsriskio darstellen und die im Typenschein vermerkten Lautstärken um ein Vielfaches überschreiten, hieß es in der Aussendung von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Sollte ein Zweirad 14 Dezibel lauter sein als im Typenschein vermerkt, gilt das als Verstoß.

193 Anzeigen in der vergangenen Saison

Laut Klaus Scherleitner von der Landesverkehrsabteilung der Polizei würden es lärmende Motorradfahrer häufig auch mit den anderen Verkehrsregeln nicht so genau nehmen. Je nach Ausmaß eines Vorschriftenverstoßes verhängt die Polizei Strafen, die von einem Organmandat von 50 Euro bis zu einer Abnahme Nummerntafel reichen können. In der vergangenen Motorradsaison gab es in Oberösterreich in Folge von Lärmmessungen 193 Anzeigen, in 72 Fällen wurden die Kennzeichen abgenommen.