Stundenlange Behinderungen nach Lkw-Unfall

Bei einem Lkw-Unfall ist am Mittwoch auf der Böhmerwaldstraße (B38) bei Sandl (Bezirk Freistadt) ein Mann verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer übersah Bergungsarbeiten und stieß mit dem Gegenverkehr zusammen. Die B38 war stundenlang blockiert.

Laut Polizei ist der Lenker eines dreiachsiger Lkws gegen Mittag auf der schneeglatten B38 mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und in einen Graben neben der Fahrbahn gestürzt. Die Rettung und vier Feuerwehren – Liebenstein, Gugu-Schönberg, Rauchenödt und Sandl – wurden um Hilfe gerufen.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Schwierige Bergung des Verletzten

Während das Rettungsteam den Kraftfahre erstversorgte näherte sich auf der B38 ein weiterer Lkw - dieser konnte aber nicht rechtzeitig bremsen. Der Fahrer verriss seinen Lkw seinen Laster und prallte laut Polizei in einen entgegenkommenden dritten Lastwagen. Die Fahrer dieser Lkws blieben unverletzt. Der Lkw-Fahrer, der mit seinem Schwerfahrzeug in den Graben gerutscht war, wurde nach einer aufwändigen Bergung mit der Rettung in das Krankenhaus Freistadt gebracht.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Die Böhmerwaldstraße musste bis in den Nachmittag hinein immer wieder gesperrt werden, weil zum einem die beiden Lkws auf der B38 weggeräumt werden mussten. Zum anderen war für die Bergung des Sattelaufliegers aus dem Graben ein Spezialkran nötig.