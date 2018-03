20 neue Brücken für Ebensee

Die Salzkammergut-Gemeinde Ebensee hat seit Jahren ein Dilemma mit ihren Brücken. Denn 20 von 30 Brücken in Ebensee müssen neu gebaut oder saniert werden, weil sie sonst einstürzen würden.

Die Bauarbeiten und damit verbundenen Sperren sorgen in der Gemeinde für zahlreiche Umwege. Neun Millionen Euro kosten die Arbeiten an den Brücken in den nächsten Jahren.

Drittgrößte Gemeinde Oberösterreichs

Die Traunbrücke ist die Hauptverkehrsader in Ebensee, der flächenmäßig drittgrößten Gemeinde Oberösterreichs. Weil sie jedoch jederzeit einzustürzen droht, darf sie nur mehr von Fußgängern und Radfahrern über einen gesicherten Steg in der Mitte der Brücke befahren werden. Sie ist bei weitem nicht die einzige Problembrücke, sagt der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller (SPÖ): „Wir haben nach dem Hochwasser 2013 die Brücken sehr genau anschauen lassen. Beim Ausarbeiten des Sanierungskonzeptes ist man draufgekommen, wie umfangreich und dramatisch die Situation ist.“

Zahlreiche Brücken durch viele Bäche

Denn gleich 20 der insgesamt 30 Brücken in Ebensee müssen saniert oder neu gebaut werden. Die Traunbrücke ist nur der Anfang, sie soll nächstes Jahr fertiggestellt werden. Es gibt hier so viele Brücken, weil nicht nur die Traun in den Traunsee fließt, auch zahlreiche kleine Bäche bahnen sich ihre Wege.

Traunbrücke schon seit zwei Jahren gesperrt

Geschäftsleute beklagen, dass lange nichts gegen das Brückendilemma unternommen wurde, die Traunbrücke ist schon seit zwei Jahren gesperrt. Laut dem Bürgermeister fehlte das Geld. Neun Millionen Euro kosten die Arbeiten, die in den nächsten zehn Jahren durchgeführt werden. Das Land musste schließlich Geld zuschießen.