Heiratsschwindlerin vor Gericht

Eine mutmaßliche Heiratsschwindlerin steht am Mittwoch wegen schweren Betrugs in Linz vor Gericht. Die junge Frau soll einem 51-Jährigen die große Liebe vorgespielt haben und so an viel Geld gekommen sein.

Im Frühjahr 2016 soll die 26-jährige Prostituierte den 51-Jährigen in einem Leondinger Saunaclub kennengelernt haben. Bald sei die Rede von einer gemeinsamen Zukunft gewesen, mit einem Kaffeehaus in Rumänien. 90.000 Euro soll die Frau dem Mann dafür herausgelockt haben. Ein angeblicher Wohnungsbrand in der elterlichen Wohnung der Frau in Rumänien veranlasste den Mann, noch einmal 10.000 Euro herzugeben.

Beziehung per Handy beendet

Kurze Zeit später sei die Beziehung dann aber von der Frau per Kurznachricht am Handy beendet worden. Der Mann konnte zu der 26-Jährigen auch keinen Kontakt mehr herstellen. Die Frau wurde dennoch ausgeforscht. Sie bestreitet die Tat. Ihr drohen bis zu drei Jahre Haft.