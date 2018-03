Schuhmarke „Think!“ geht in die Schweiz

Die Schuhmarke „Think!“ mit Sitz in Kopfing (Bezirk Schärding) eröffnete erstmals ein Geschäft im Franchise-System in der Schweiz. Es ist der 26. Standort weltweit. Für 2018 sind noch weitere Neueröffnungen geplant.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Think!“ beschäftigt in Kopfing rund 60 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich etwa 40 Mio. Euro Umsatz.

Es werden jedes Jahr rund 750.000 Paar Schuhe für Damen und Herren produziert. Das Designteam sitze in Kopfing, produziert werde in europäischen Manufakturen. Die Schuhe werden über einen Onlineshop und im stationären Handel über Partner sowie in 26 Geschäften im Franchise-System verkauft. Vier Stores befinden sich in Österreich, 17 in Deutschland, einer in Tschechien, drei in Übersee in Südafrika, Japan und China sowie der soeben neu eröffnete in der Schweiz.

Weitere Standorte geplant

2018 wolle man weiter wachsen und „den einen oder anderen neuen Standort“ in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) erschließen. Es gebe laufend Anfragen von potenziellen Franchise-Nehmern.

1990 in Kopfing gegründet

Die 1990 in Kopfing gegründete Marke ist laut eigenen Angaben der einzige Schuhhersteller im DACH-Raum, von dem ein Produkt mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. „Wir verwenden ausschließlich pflanzlich gefärbtes Innenleder und europäische Rohstoffe“, sagte „Think!“-Geschäftsführer Walter Breuer zur APA.