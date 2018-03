Ölteppich: Ursache bleibt wohl unklar

Woher das Öl stammte, das am Wochenende auf der Donau bei Linz für einen Ölteppich gesorgt hat, wird vermutlich nicht mehr aufgeklärt werden können. Laut Polizei seien die Ermittlungen schwierig.

Die Polizei vermutet, dass das Öl von einem Schiff ausgelaufen ist. Trotz intensiver Ermittlungen dürfte die Ursache für den Ölteppich aber vermutlich ungeklärt bleiben, sagt Erhard Fuchs von der Polizei Ottensheim: „Die Chance ist nicht sehr groß, dass man das noch herausfindet, von wo das Öl wirklich stammt, von welchem Schiff.“

Ölteppich über 20 Kilometer Länge

Der Ölteppich wurde am Wochenende von einem Passanten beim Flugplatz Plesching entdeckt. Er erstreckte sich auf einer Länge von rund 20 Kilometern zwischen Ottensheim und dem Kraftwerk Abwinden: „Alle Schiffe, die in diesem Bereich angelegt haben, wurden überprüft, allerdings hat man keinen Hinweis gefunden, dass das Öl von einem dieser Schiffe stammte.“ Es werde aber weiter ermittelt, so Erhard Fuchs.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Die Feuerwehr hat das ausgeflossene Öl mit einer Ölsperre gebunden, die mittlerweile wieder entfernt werden konnte. Gefahr für die Umwelt bestand laut Polizei keine.

Link: