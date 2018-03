80 Prozent weniger Insekten als vor 30 Jahren

Heute gibt es um 80 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Diese Zahl würde eine drastische Entwicklung aufzeigen, auf die die Grünen Oberösterreich in den kommenden Wochen verstärkt reagieren wollen.

Um das Sterben von Bienen oder Schmetterlingen zu verhindern, wollen sie eine Frühlingsinitiative unter dem Motto „Damit Oberösterreich aufblüht“ umsetzen. Sie umfasst ein Maßnahmenpaket für die Erhaltung der Landwirtschaft, etwa einen Ausstieg von Risikopestiziden, die Erhaltung von Blühflächen und die Verringerung des Flächenverbaus.

90 Gemeinden gegen Glyphosat

Konkret haben die Grünen in den letzten Wochen mehrere Initiativanträge in den Landtag eingebracht und Bündnisse mit den Gemeinden geschmiedet. Aktuell haben auf Grüne-Initiative rund 90 heimische Gemeinden beschlossen im eigenen Wirkungsbereich kein Glyphosat mehr einzusetzen, so Landessprecherin Maria Buchmayr.