Linz AG will wieder selbst kontrollieren

Nachdem eine Ticketkontrolle in einer Straßenbahn in Linz am Mittwoch eskaliert ist, überlegt die Linz AG, den Vertrag mit der zuständigen Sicherheitsfirma Securitas auslaufen zu lassen.

Generaldirektor Erich Haider überlege, in Zukunft wieder eigenes Personal für die Kontrollen einzusetzen, so eine Sprecherin der Linz AG. Zwei Kontrolleure hatten am Mittwochabend einen Tiroler zu Boden gerissen und verletzt. Der Mann hatte ein Ticket für vier Stationen gelöst, fuhr aber fünf.

„Sehr rüden Ton angeschlagen“

Da er ja eine gültige Karte gekauft hatte, habe er nicht eingesehen, dass er als Schwarzfahrer bezeichnet werde, und habe keine Strafe zahlen wollen. Daraufhin habe der Kontrolleur einen sehr rüden Ton angeschlagen und ihn mit derben Schimpfworten bedacht. Der Tiroler sagte, er habe sich das nicht bieten lassen wollen und sei einfach weggegangen. Dann sei er plötzlich von zwei Männern gegen eine Mauer gedrückt und festgehalten worden.

Erst als der Kontrolleur von vorhin auch aufgetaucht sei, habe er erkannt, dass die drei offensichtlich zusammengehörten. Es kam zu den auf einem Video festgehaltenen Szenen, in denen er brutal zu Boden geworfen wurde.

