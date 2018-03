ÖBB suchen Lokführer

10.000 Stellen müssen bei den ÖBB in den nächsten fünf Jahren österreichweit nachbesetzt werden, in Oberösterreich rechnet man mit etwa 1.000 freiwerdenden Arbeitsplätzen, davon rund 100 Lokführer.

Die Bundesbahnen suchen daher schon jetzt nach der nächsten Generation von Fahrdienstleitern, Technikern, Zugbegleitern oder Lokomotivführern.

Generationswechsel bei den ÖBB

Lokomotivführer war jahrzehntelang einer der Traumberufe vieler Buben. Viele Burschen und natürlich auch Mädchen haben jetzt die Chance ihren Traum wahr zu machen, denn die ÖBB stehen mitten in einem Generationswechsel. 40.000 Mitarbeiter sind derzeit beschäftigt. In den nächsten fünf Jahren müssen österreichweit 10.000 Arbeitsplätze nachbesetzt werden, vor allem, weil die geburtenstarken Jahrgänge ins Pensionsalter kommen.

Auch in Oberösterreich sei man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, so Pressesprecher Karl Leitner: "Wir haben rund 1.000 Mitarbeiter, die wir in den nächsten fünf Jahren in Oberösterreich suchen. Davon suchen wir rund 100 Lokführer.“

39 Wochen Grundausbildung für Lokführer

39 Wochen dauert die Grundausbildung der Lokführer, fachliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig, dafür lege man aber zum Beispiel Wert auf Verlässlichkeit und Pünktlichkeit, so ein Ausbildner der zukünftigen Lokführer, Thomas Perlinger: „Die Voraussetzungen, Lokführer zu werden, sind vor allem geistiger Natur, körperliche Eigenschaften und viel Willen und die Bereitschaft, zu lernen.“

Die Bundesbahnen suchen derzeit aber nicht nur nach Lokführern, ein breites Angebot an verschiedensten Berufen muss nachbesetzt werden. Um den Interessenten den Weg ins Unternehmen leichter zu machen, haben die ÖBB sogar eine eigene Jobbörse im Internet eingerichtet.

Link: