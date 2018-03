Paragleiter landete in Baum

Ein junger Paragleiterpilot ist Samstagnachmittag in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) abgestürzt und in einem Baum gelandet. Für den Mann aus Aschach an der Steyr ging das aber glimpflich aus.

Der Mann landete in einem Baum, jedoch in großer Höhe, wie Johann Hager von der Feuerwehr Ternberg gegenüber dem ORF Oberösterreich sagte: „Der Mann blieb in zirka 25 Meter Höhe in einer dürren Esche hängen. Ein Fliegerkollege hat das gesehen und Alarm ausgelöst. Die Bergung hat dann rund eine dreiviertel Stunde gedauert. Zum Glück war er aber unverletzt, was die Rettung erleichtert hat.“

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Absturzursache noch unbekannt

Wieso der etwa 29-jährige Paragleiterpilot aus Aschach an der Steyr in Schwierigkeiten geraten war, ist derzeit nicht bekannt.