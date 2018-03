Sommerzeit gefährlich für Wildtiere

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Bei der Umstellung auf die Sommerzeit haben aber nicht nur manche Menschen Probleme. Für Wildtiere kann das mitunter sogar tödlich enden.

Der Berufsverkehr in den frühen Morgenstunden gehört für Rehe und Hasen zum Alltag. Sie teilen sich ihren Lebensraum in gewisser Weise mit den Autos und passen sich an. Durch die Umstellung auf die Sommerzeit wird aber auch der Morgen der Tiere plötzlich umgekrempelt. Deshalb müsse man in den nächsten Tagen im Frühverkehr besonders vorsichtig sein, warnt Landesjägermeister Sepp Brandmayr.

„In ein bis zwei Wochen haben sich Tiere angepasst“

Das ist eine Warnung, die auch vonseiten des Landes kommt. Denn durch die Zeitumstellung seien mehr Menschen als sonst bei schlechten Sichtverhältnissen in der Dunkelheit unterwegs, so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Was die Gefahr von Wildunfällen betrifft, könne man schon bald wieder Entwarnung geben, so Landesjägermeister Brandmayr. Denn in ein bis zwei Wochen sei davon auszugehen, dass sich die Wildtiere angepasst und ihre innere Uhr sozusagen auf Sommerzeit umgestellt haben.