Wacker Neuson sucht Mitarbeiter 50 plus

Der Baumaschinen- und Baggerhersteller Wacker Neuson sucht für sein Kompetenzzentrum in Hörsching Fachkräfte. Es werden aber keineswegs nur junge Mitarbeiter gesucht, sondern auch ältere Menschen mit Berufserfahrung.

In einer Offensive Anfang April will sich Wacker Neuson möglichen künftigen Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, der ein offenbar unterschätztes Produkt erzeugt, so Gert Reichetseder von der Linzer Geschäftsführung: „Unser Produkt ist kein Consumer-Produkt wie ein Auto, aber ich denke, dass es doch ein sehr spannendes Produkt ist und dass viel an Technologie drinnen ist, was in der breiten Bevölkerung gar nicht bekannt ist. Das Thema Digitalisierung steht hier über allem. Auch unsere Maschinen werden intelligenter und vernetzen sich miteinander.“

ORF

Leitwerk für neuen Standort in China

Vieles in der Entwicklungsabteilung erinnert an die Forschungslabore der Automobilindustrie. Allerdings entwickeln und produzieren die inzwischen 1.000 Mitarbeiter in Hörsching vom Reißbrett bis zum fertigen Bagger alles im selben Werk. Hier ist man spezialisiert auf kleinere Bagger und Baumaschinen, ist aber gleichzeitig auch Leitwerk für einen neuen Standort in China.

Soziale Kompetenz und Erfahrung gefragt

Um weiter wachsen zu können, sucht man aber nicht nur junge Mitarbeiter, hier schätzt man auch die Erfahrung älterer, so Martin Lehner, der Vorstandsvorsitzende: „Wir glauben, dass wir uns mit entsprechender Diversität in den Entwicklungsteams auch mit älteren, erfahrenen Leuten – die entsprechende soziale Kompetenz und langjährige Erfahrung im Projektmanagement haben – weiterentwickeln können.“

Hoffen auf Bewerberinnen

Auch die Zukunftsaufgaben für Baumaschinen gleichen jenen der Automobilindustrie: So gelten in Europa immer strengere Abgasnormen, und die Maschinen müssen immer leiser werden. Sogar Elektromobilität wird gefordert und ist bereits in Minibaggern umgesetzt. Am 6. und 7. April hofft das Unternehmen auch auf Bewerberinnen in Hörsching. Selbstverständlich dürfen dann nicht nur große Buben sondern auch große Mädchen am Testgelände Bagger fahren.