Vergiftete Köder in Kremsmünster

Die Polizei warnt vor einem Tierhasser in Kremsmünster. Im Hofwiesenpark wurden vergiftete Fleischstücke gefunden, zwei Hunde sollen die Köder gefressen haben. Um welche Substanz es sich handelt, ist noch unklar.

Das Fleisch wird zur Untersuchung in das Institut für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin nach Wien gebracht. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein Rattengift handeln könnte.

LPD Oberösterreich

Der Hofwiesen-Park in Kremsmünster grenzt an einen Kindergarten. Auch deshalb ist die Polizei besorgt und dem Tierhasser auf der Spur. Eine Spaziergängerin hatte die Köder Donnerstagvormittag bemerkt und die Polizei in Kremsmünster verständigt. Mit einem Polizeihund ist der Park dann abgesucht worden. Rund 20 präparierte Fleischstücke wurden gefunden. Der Hundeführer sei durchaus besorgt gewesen, heißt es, doch Polizeihund „Carlos“ aus Laakirchen - mit Maulkorb - hat keine Giftköder gefressen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mindestens zwei andere Hunden dürften die Giftköder gefressen haben. Laut Polizei sollen die Hundebesitzer ihre Tiere nicht frei laufenlassen, sondern die Leinenpflicht beachten. Weiters sollen auffällige Fleisch- und Wurststücke nicht angefasst, sondern sofort die Polizei unter der Telefonnummer 133 verständigt werden.