Schlag gegen Drogenkriminalität

Bei Drogen-Schwerpunkt-Kontrollen hat die Polizei in Linz neun Menschen festgenommen. Und, im Mühlviertel sind Drogenbestellungen im sogenannten Darknet aufgeflogen, mit einem Schwarzmarktwert von rund 15.000 Euro.

Bereits im vergangenen Jahr kam der Ball ins Rollen. Zollbeamte in Frankfurt stellten ein Paket sicher, darin enthalten: Amphetamine. Die Polizei im Bezirk Rohrbach wurde verständigt und die durchsuchte im Herbst die Wohnung eines Mannes, der als Empfänger auf dem Paket angegeben war. Die Begründung lautete: Verdacht auf Suchtgiftschmuggel. Tatsächlich wurden die Beamten fündig, der 28-Jährige nannte als Auftraggeber für die Bestellungen aber eine Frau und einen Mann aus dem Bezirk Rohrbach.

Drogen in Wohnung sichergestellt

Auch in den Wohnungen der beiden, 31 und 22 Jahre alt, wurde Drogen verschiedenster Art sichergestellt, ebenso eine Aufzuchtanlage. Beide wurden festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen kamen insgesamt vier Darknet-Bestellungen ans Tageslicht. Der Schwarzmarktwert der Drogen beträgt laut Polizei rund 15.000 Euro. Dem 22-jährigen Hauptverdächtigen wurden auch Schmuggelfahrten nach Tschechien nachgewiesen. Überdies wurden 50 Drogenabnehmer ausgeforscht und angezeigt.

Neun Festnahmen bei Drogenkontrollen in Linz

In Linz hat die Polizei bei intensiven Drogenkontrollen neun Menschen festgenommen – Die Kontrollen wurden im Hessenpark, im Panulipark und im Hinsenkampplatz durchgeführt. Immer wieder geraten diese Orte als Drogen-Hotspots in die Schlagzeilen. Am Donnerstag konnten Polizisten bei Kontrollen fast 130 Gramm Cannabiskraut, eine Kapsel des Drogenersatzmittels Substitol sowie Bargeld aus Drogengeschäften sicherstellen.

Afghanen und Nigerianer unter Festgenommenen

Die neun Festgenommenen sind zwischen 16 und 39 Jahre alt, die meisten stammen laut Polizei aus Afghanistan und Nigeria. 17 weitere Menschen fassten bei den Kontrollen eine Anzeige aus. Drogenrazzien der Polizei führen in Linz immer wieder zu Festnahmen. Auch Anfang März hatte man an den drei Hotspots der Stadt Dealer erwischt.