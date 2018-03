Razzia wegen Hitlerbildern auf Handy

Im Bezirk Schärding sollen unter anderem Gemeinderäte der FPÖ auf ihren Handys Hitler-Bilder geteilt haben. Verfassungsschutz und Polizisten des Landeskriminalamtes führten wegen dieses Verdachts Hausdurchsuchungen durch.

Bei insgesamt sechs Personen in Suben sind die Verfassungsschützer und Polizisten plötzlich mit Durchsuchungsbefehlen vor der Haustür gestanden. Die Beamten haben mehrere Datenträger und Computer sichergestellt. Die Betroffenen sollen über ihre Handys Bilder von Adolf Hitler mit eindeutigen Sprüchen und Nazi-Inhalten versendet haben. Es wird daher wegen möglicher Verstöße gegen das Verbotsgesetz ermittelt.

Auf die sechs Personen sei man im Zuge einer Handyauswertung in einem anderen Verfahren gestoßen, so der Sprecher der Rieder Staatsanwaltschaft Alois Ebner. Die Betroffenen sollen in Befragungen zugegeben haben, die Bilder versendet zu haben. Sie befinden sich wieder auf freiem Fuß.

Wohl FPÖ-Gemeinderäte unter Betroffenen

Unter den Betroffenen sollen sich auch Gemeinderäte der FPÖ befinden, so die Staatsanwaltschaft. Laut der FPÖ Oberösterreich sind sie noch gestern aus der Partei ausgetreten, heißt es auf ORF-Anfrage. Bei Wiederbetätigung gebe es in der FPÖ Null-Toleranz, schreibt FPÖ-Landesparteisekretär Erwin Schreiner zudem in einer Aussendung.

Ob die Betroffenen weiterhin Gemeinderäte bleiben ist unklar, die FPÖ könne sie lediglich dazu auffordern auf ihr Mandat zu verzichten, so Schreiner. Erst Anfang März hatten zwei Bezirksfunktionäre der Tiroler FPÖ Bilder von Adolf Hitler versendet und ihre Mitgliedschaft bis zum Abschluss der gegen sie laufenden Verfahren ruhend gestellt.