Internationaler Campus für JKU

An der Johannes Kepler Universität in Linz entsteht das erste österreichische Uni-College nach englischem Vorbild. Die Studenten lernen, leben und wohnen gemeinsam auf dem Campus. Vorerst werden 100 Plätze für Masterstudenten aus der ganzen Welt geschaffen.

Angeboten werden die begrenzten Plätze für Studenten, die einen Bachelor-Abschluss in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik haben. Die Eröffnung ist spätestens für das Wintersemester 2020 geplant.

Architekten Luger & Maul ZT-GmbH

Mit dem College will die Kepler-Uni gezielt vielversprechende Masterstudenten aus aller Welt nach Linz locken. 100 Plätze sind vorgesehen, also 50 je Jahrgang. Das Studium dauert zwei Jahre. Ein guter Bachelor allein reicht nicht für einen Masterplatz. „Wir wollen jene, die besonders talentiert und ambitioniert sind“, sagt Rektor Meinhard Lukas. Nicht nur die Bachelor Noten, sondern auch die Persönlichkeit wird bei der Auswahl bewertet.

Akademisches Dorf in Planung

Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz unterstützen das Vorhaben über den Linzer Hochschulfonds. Sie stellen für das akademische Dorf ein Grundstück im Norden des Uni-Campus zur Verfügung. „Unsere JKU soll international noch sichtbarer wird“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

JKU

Dafür brauche es noch mehr Talente in der Forschung, Wirtschaft und Industrie. Land und Stadt sind sich einig: „Es ist ein Meilensteil in unserem Bestreben, Linz als Industrie-Standort für die Zukunft zu sichern. Dazu gehört Forschung und Internationalität in der Wissenschaft“ , sagt Bürgermeister Klaus Luger.

Wirtschafts- und Forschungslandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl betont, das neue College des Linzer Institut of Technology sei ein weiterer Baustein, um Oberösterreichs Wettbewerbsfähigkeit und den Standort zu stärken.