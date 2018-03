Schüler erfinden innovative Klimaanlage

Bei den Energy Globes in Wels wurden am Mittwoch die innovativsten Umweltprojekte aus Oberösterreich geehrt. Dass der Umweltschutz auch die Jungen nicht kalt lässt, zeigt das Projekt der HTL Braunau, wofür eine Gruppe Schüler ausgezeichnet wurde.

Entstanden ist die - sprichwörtlich - coole Idee auf einer Klassenfahrt. Als die HTL Braunau zu der Partnerschule in Nicaragua reist, wird Cornelia Lobmeier klar, dass sie die Schule nicht nur besuchen, sondern dort auch etwas verändern will. „Die Klimaanlagen in der Schule sind bei den tropischen Temperaturen sehr stromfressend und veraltert. Wir haben uns dann ein neues System für die Schule überlegt.“

HTL Braunau

Unterstützt wird Cornelia von ihrer Schulkollegin Verena Wolfsödner: „Wir wollten eine Anlage entwickeln, mit der die Schule Energie sparen kann und auch das Raumklima für die Schüler angenehmer ist.“ Zurück in Braunau feilen die beiden Mädels an einer Lösung. Mit Erfolg: Sie erfinden eine nagelneue Kühlanlage, die alleine mit Sonnenenergie läuft. Damit im Gepäck reisen die Schüler im Sommer nach Nicaragua. „Es ist toll, wenn man sieht, dass sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat und die Schüler auch davon profitieren.“

Auch zuhause wird die innovative Klimaanlage anerkannt: Am Mittwochabend wurden die beiden Mädels mit dem Energy Globe Jugendpreis ausgezeichnet.

Mauracherhof als Gesamtsieger

Für sein Lebenswerk geehrt wurde der Bio-Bauernhof Mauracherhof. Seit 27 Jahren bäckt der Mühlviertler Landwirt so ressourcenschonend und umweltfreundlich wie möglich.

Energy Globe Award Austria

So wird dank einem eigenen Energiesystem selbst der Stallmist energetisch verwertet. Josef Eder nahm dafür den Energy Globe Trophäe in Empfang.