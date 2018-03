Erste Schritte für Linzer Seilbahn beschlossen

Einstimmig hat sich der Linzer Stadtsenat für eine Machbarkeitsstudie zu einer Seilbahn zwischen Ebelsberg und Pleschingersee ausgesprochen. Die Kosten der Seilbahn sollen in der Studie bis Sommer berechnet werden.

Anfang November wurde die Idee noch belächelt, nun könnte es doch ernst mit der Linzer Seilbahn werden. Die Überlegungen sehen eine Seilbahn vom Süden in das Industrie- und Hafengebiet vor. Bis zu 5.000 Fahrgäste pro Stunde sollen in eine Richtung transportieren werden. Damit könnte auch das Stauproblem in der Landeshauptstadt entschärft werden.

Doppelmayr

Wie viel der Bau der Seilbahn kosten würde, kann derzeit noch nicht berechnet werden. Die Studie soll eine Grobkostenschätzung der Gesamtinvestitionskosten inklusive der Seilbahntechnik und Infrastruktur sowie die notwendige Personalplanung enthalten. Die Ergebnisse für eine mögliche Trasse oder auch Haltestellen sollen im Sommer vorliegen, sagt Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ).

