Ausflugsschiff in Traunsee gehoben

Mit einem Spezialtransport ist in der Nacht auf Donnerstag ein weiteres Ausflugsschiff für den Traunsee angeliefert worden. Am Vormittag wurde das Schiff in Ebensee mit einem Kran in das Wasser gehoben.

„Liberty“ lautet der Name des 25 Meter langen und mehr als vier Meter breiten Ausflugsschiffes, das neuerdings am Traunsee Ausflugsgäste befördern wird. Zuletzt war das Schiff am Neckar in Deutschland unterwegs. Von dort wurde es per Spezialtransport an den Traunsee geliefert.

Die „Liberty“ hebt ab

Am Donnerstagvormittag wurde das Schiff in Ebensee mit einem Kran vom Tieflader in ein Hafenbecken am Traunsee gehoben. David Jocher, einer der künftigen Kapitäne des Schiffes, meint: „Das ist natürlich ein großer Moment, so etwas sieht man nicht alle Tage. Es ist nicht bloß ein Transport von einem kleinen Sportboot, sondern hier sind schon mehrere Tonnen auf der Straße unterwegs und das ist natürlich spektakulär.“

Das Schiff sei für größere Gruppenreisen ausgelegt, im überdachten Salon könnten bis zu 100 Personen Platz finden, außerdem gebe es ein freies Oberdeck, insgesamt sei das Schiff für 180 Personen zugelassen. Das Ausflugsschiff „Liberty“ wird als drittes Schiff die Flotte der Schiffahrt Loidl in Traunkirchen verstärken.