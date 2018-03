Trinkwasserexperten in Oberösterreich gefragt

Am Donnerstag ist Tag des Wassers. Trinkwasserexperten des Roten Kreuzes OÖ sind weltweit unterwegs, um in Krisenregionen zu helfen. Die Experten sind aber auch in Oberösterreich gefragt.

45 Oberösterreicher, die ehrenamtlich im Roten Kreuz tätig sind, reisen immer wieder vier Wochen lang in Krisenregionen oder Katastrophengebiete, um für Trinkwasser zu sorgen. Zuletzt war eine Frau aus Kremsmünster in Bangladesch.

„Für alle Szenarien gerüstet“

Was viele nicht wissen: Die Rot Kreuz-Trinkwasserspezialisten sind auch in Oberösterreich gefragt, etwa als 2013 durch das Hochwasser viele Brunnen und Trinkwasserquellen im Donauraum verunreinigt waren - aber auch nach kleineren Unwettern, sind die Rot Kreuz-Trinkwasserexperten gefragt, so Teamleiter Gerhard Aglas: „In den letzten Jahren hat es immer wieder ganz kleine, regionale Ereignisse gegeben, dass zum Beispiel durch Vermurungen oder Überschwemmungen Ortswasserleitungen beschädigt oder Brunnen verschmutzt wurden. Auch für diese Szenarien sind wir gerüstet.“

ÖRK

Trinkwasser für zwei Orte im Ennstal

Vergangenes Jahr habe man in zwei Orten im Ennstal für einige Tage die Trinkwasserwasserversorgung sichergestellt. Und: Diese kleineren Einsätze in Oberösterreich würde etwas mehr werden, so Aglas.

