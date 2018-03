AK-Rechtsschutz erstritt 22 Mio. Euro

Die Rechtsschutzexperten der Arbeiterkammer OÖ haben 2017 mehr als 22,7 Millionen Euro für die Arbeitnehmer erstritten. Die meisten Rechtsfälle gab es im Gastgewerbe, im Handel, dem Transportwesen und im Leiharbeiterbereich.

Übrigens wenden sich laut AK-Präsident Johann Kalliauer viele Arbeitnehmer erst dann an die AK, wenn ihr Dienstverhältnis zu Ende geht, davor lassen sie sich Rechtsverstöße eher gefallen - wohl aus Angst, ihren Job zu verlieren.

90.000 wandten sich an die AK

Während oder nach der Beendigung des Dienstverhältnisses nehmen viele AK-Mitglieder ihre Rechte aber sehr wohl wahr: Rund 90.000 Arbeiterkammermitglieder haben sich im Vorjahr mit arbeits- und sozialrechtlichen Fragen an den Rechtschutz in Linz gewandt. Und insgesamt mutiger sind offenbar Angestellte von jenen Firmen, in denen es Betriebsräte gibt.

Kleinster erstrittener Betrag war 25 Euro

Die meisten Fälle im Arbeitsrecht betreffen vorenthaltenen Lohn, Differenzen bei der Endabrechnung sowie bei ungerechtfertigten Entlassungen. Für mehr als 1.300 Arbeitnehmer, die im Vorjahr von einer Insolvenz betroffen waren, seien knapp 5,6 Millionen Euro erkämpft worden. Aber nicht immer geht es um große Summen: Der kleinste erstrittene Betrag im Vorjahr habe 25 Euro ausgemacht, und einmal mussten die AK-Rechtsexperten sogar wegen eines Streitwertes von 48 Euro vor Gericht gehen, so Helga Kempinger, Leiterin des Rechtsschutzes bei der AK OÖ.

Zunehmend Beschwerden über Gutachten

Zunehmend Sorgen bereiten übrigens Verfahren, in denen Gutachten eingeholt werden müssen - vor allem im medizinischen und arbeitspsychologischen Bereich. Denn es würde immer mehr Beschwerden von AK-Mitgliedern geben, die sich von Gutachtern nicht ernst genommen fühlen. Er erwarte sich jedoch, dass alle Gutachter ihre Klienten ernst nehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen, so AK-Präsident Johann Kalliauer.