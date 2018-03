Arbeiterkammer trauert um Hans Preinfalk

Die Arbeiterkammer Oberösterreich trauert um den früheren Mitarbeiter Hans Preinfalk, der nach langer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

Preinfalk baute unter anderem die konsumentenpolitische Abteilung auf und entwickelte auch die AK-Leistungskarte Anfang der 1990er-Jahre. Dies gilt auch für den sogenannten Arbeitsklimaindex, eine großangelegte Befragung heimischer Arbeitnehmer.

„Bleibende Verdienste“

Auch der ORF trauert um Preinfalk, der die AK im Publikumsrat, mehrere Jahre als dessen Vorsitzender, vertrat. „Hans Preinfalk war als Mitglied und Vorsitzender des ORF-Publikumsrates und des ORF-Kuratoriums über viele Jahre ein aktiver und konstruktiver Partner des ORF“, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. „Er hat sich bleibende Verdienste um den ORF und sein Publikum erworben wie nur wenige andere. Der ORF wird ihn stets in ehrendem Andenken bewahren.“

Absolvent des ersten LIMAK-Jahrgangs

Geboren wurde Preinfalk 1949 in Ampflwang im Hausruckwald (Bezirk Vöcklabruck). Nach Abschluss der Handelsakademie studierte er Volkswirtschaft an der Uni Linz. Er absolvierte Arbeits- und Studienaufenthalte in England, in den USA und in der Schweiz und war Absolvent des ersten Jahrgangs der Linzer Internationalen Management Akademie (LIMAK).

