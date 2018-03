Ebensee kämpft gegen Ende des BIS-Taxi

Rund um Ebensee und Traunkirchen war das sogenannte BIS-Taxi der Ersatz für öffentliche Verkehrsmittel, die nach und nach eingestellt wurden. Für die Fahrgäste war es nicht teurer als ein Öffi, jetzt aber droht die Einstellung.

Das BIS im Namen BIS-Taxi steht für Bildungszentrum Salzkammergut. Manche Ältere im Raum Ebensee-Traunkirchen sind auf das BIS-Taxi angewiesen, weil Öffentliche Verkehrsmittel eingespart wurden und ihnen mit dem Sammelbus die Mobilität erhalten blieb. Das Projekt BIS-Mobil begann im Jänner 2017. Von 7.00 bis 20.00 Uhr ist das Taxi noch sieben Tage die Woche unterwegs. Rund 10.000 Fahrten wurden bisher absolviert, 15 Stammkunden fahren regelmäßig.

Jobs für ältere Arbeitslose

Eigentlich wollte man das Angebot erweitern und in Zukunft auch BIS-Mobile in Laakirchen anbieten. Doch daraus könnte jetzt nichts werden. Die Personalkosten für die acht Fahrerinnen und Fahrer wurden bisher zu zwei Drittel vom AMS übernommen. Dort muss aber gespart werden und durch den Wegfall der Aktion 20.000 wird es in Zukunft auch keine Förderung für die Fahrer des BIS-Taxis geben. Ab Mai stehen sie auf der Straße.

Unterschriftenaktion

Die Ebenseer wollen das Ende der BIS-Taxis nicht hinnehmen und mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt kämpfen.

