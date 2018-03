Keine Spur nach Blitzeinbruch in Linz

Nach einem Blitzeinbruch Dienstagfrüh in ein Elektronikgeschäft in Linz fehlt von den Tätern jede Spur. Die Einbrecher konnten binnen kürzester Zeit beträchtliche Beute machen.

Die Täter hatten um 4.15 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstüre des Geschäfts in der Linzer Stelzhamerstraße aufgebrochen. Kaum drinnen, rafften die Einbrecher in Windeseile viele Smartphones und neue Laptops zusammen. Nur wenige Minuten später verschwanden sie auch schon wieder.

Kripo ersucht um Hinweise

Die Polizei war rasch am Tatort und leitete eine Fahndung ein, hatte aber keinen Erfolg. Augenzeugen berichteten, dass die Täter in einem dunklen Kombi mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Figulystraße davonfuhren. Die Linzer Kripo ersucht um Hinweise.