Doppelt so viele Selbstständige im Konkurs

In den ersten drei Monaten haben heuer in Oberösterreich die Privatkonkurse deutlich zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr meldeten doppelt so viele Selbstständige Konkurs an. Ihnen kommt eine neue Regelung entgegen.

Das zeigt die am Dienstag veröffentlichte Insolvenzstatistik des Kreditschutzverbandes (KSV) von 1870 für das erste Quartal.

372 Privatkonkurse sind seit Jahresbeginn bei den oberösterreichischen Bezirksgerichten eröffnet worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der durchschnittliche Schuldenstand lag mit 126.300 Euro deutlich über dem Vorjahreswert von rund 95.400 Euro.

Selbstständige warteten ab

Der KSV liest aus diesen Zahlen ab, dass viele ehemalige Selbstständige mit hohen Schulden, die neu geltende Gesetznovelle abgewartet haben. Sie profitieren seit November durch ein verkürztes Abschöpfungsverfahren von sieben auf fünf Jahre und von einer garantierten Restschuldbefreiung ohne Zustimmung der Gläubiger. Auch die fixe zehn-prozentige Mindestquote ist weggefallen.

Weniger Firmenpleiten

Bei den Firmeninsolvenzen zeigen die Zahlen ein anderes Bild: 155 heimische Firmen wurden im ersten Quartal zahlungsunfähig, das waren um rund vier Prozent weniger als im Vorjahr. Beim KSV stellt man fest, dass die Schuldensumme der insolventen Betriebe von zusammen 30 Millionen Euro, deutlich unter dem langjährigen Schnitt liegt.

