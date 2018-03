Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Zu mehreren Unfällen ist es auf den schneeglatten Straßen gekommen: In Mattighofen wurden sechs Lenker bei einem Unfall verletzt. In Mondsee verlor eine Frau die Herrschaft über ihr Auto und verletzte eine Fußgängerin.

Warum die 76-jährige Autolenkerin aus St. Lorenz die Kontrolle über das Steuer verloren hatte, ist noch unklar. Ihr Auto rammte drei geparkte Autos mit solcher Wucht, dass eines der Fahrzeuge aus der Parklücke auf die Straße geschleudert wurde. Im Eingangsbereich eines Supermarktes konnte eine Fußgängerin dem Auto nicht mehr ausweichen. Die 63-Jährige wurde vom Wagen erfasst, auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

fotokerschi.at

Das Auto der Pensionistin krachte in der Folge in ein Garagentor und blieb stehen. Die schwerverletzte Fußgängerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen werden. Die Unglückslenkerin wurde ins Vöcklabrucker Spital gebracht.

Sechs Verletzte auf L503

Zu einem Unfall mit sechs Verletzten ist es auf der schneeglatten Oberinnviertler Straße L503 in Richtung Mattighofen gekommen. Eine 17-Jährige war vermutlich zu schnell durch ein Waldstück im Ort Ottenhausen gefahren. Die junge Lenkerin kam von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen.

Pressefoto Scharinger

Zwei nachkommende Autofahrer und eine nachkommende Lenkerin hielten an und wollten helfen. Das löste eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus: Denn das bemerkten offenbar zwei weitere nachkommende Autofahrerinnen zu spät und krachten in die stehenden Autos. Die sechs verletzten Personen wurden in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Die Unfallstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Mutter und Töchter verletzt

Eine Mutter und ihre beiden Töchter erlitten bei einem Unfall Montagnacht auf der Gaspoltshofener Landesstraße in Richtung Haag am Hausruck Verletzungen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die 28-Jährige aus Deggendorf (Deutschland) ins Schleudern. Das Auto kam von der mit Schneematsch bedeckten Straße ab und schlitterte über die steile Straßenböschung. Der Wagen kam auf der rechten Seite zu liegen.

laumat.at

Die Lenkerin und ihren beiden Töchter, acht Monate und vier Jahre alt, wurden verletzt ins Krankenhaus Wels eingeliefert.