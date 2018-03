Arbeiter von 25-Tonnen-Bagger überrollt

Von einem 25 Tonnen schweren Bagger ist Montag in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ein 18-jähriger Arbeiter an den Beinen überrollt worden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen, so die Polizei.

Ein 56-jähriger Baggerfahrer wollte um 9.00 Uhr eine Künette zuschütten. Als er mit dem Fahrzeug laut eigenen Angaben etwa einen Meter retour gefahren war, schrie plötzlich sein 53-jähriger Arbeitskollege, dass er wieder nach vorne fahren soll.

18-Jährigen umgestoßen und überrollt

Dies tat der Arbeiter auch und stieg dann sofort aus der Fahrerkabine, um nachzuschauen, was hinter dem Bagger passiert war. Dabei entdeckte er den 18-Jährigen auf dem Boden liegend. Der Fahrer dürfte den jungen Mann beim Rückwärtsfahren übersehen, umgestoßen und überrollt haben.