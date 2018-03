Reinigungsfirma Limann erneut in Konkurs

Die Welser Firma Liman Reinigungs- und Umweltpflege GmbH ist neuerlich in Konkurs. Die Passiva belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. 64 Gläubiger und 220 Arbeitnehmer sind betroffen.

Das Unternehmen hat am Montag am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtete. Die Firma war bereits 2013 in Konkurs gegangen und weitergeführt worden.

Schulden bei Finanzamt und Gebietskrankenkasse

Der Sanierungsplan sei auch zur Gänze erfüllt worden. Allerdings wuchsen die Schulden beim Finanzamt und bei der Gebietskrankenkasse. Beide seien nicht mehr zu weiteren Stundungen bereit gewesen. Die Passiva belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, den 64 Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.

