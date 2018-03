Rasende Alkolenkerin gestoppt

In St. Georgen im Attergau hat die Polizei Sonntagabend eine rasende Alkolenkerin gestoppt. Die Frau war mit mehr als 130 km/h durch eine 70er-Zone gerast, weil sie „rechtzeitig zu einem Vorstellungsgespräch kommen wollte“.

Die Polizisten hatten bei St. Georgen im Attergau Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gegen 18.00 Uhr fuhr eine Lenkerin mit 136 km/h durch die 70er-Beschränkung. Nach kurzer Verfolgung konnte sie angehalten werden.

1,30 Promille Alkohol im Blut

Weil aus dem Wagen Alkoholgeruch drang, führten die Beamten bei der 49-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck einen Alkotest durch, und der ergab 1,30 Promille. Doch die Lenkerin gab hartnäckig an, den ganzen Sonntag keinen Alkohol getrunken zu haben.

Das letzte Mal habe sie am Vorabend um 18.00 Uhr Alkohol konsumiert, behauptete sie. Als Rechtfertigung für ihre Raserei gab sie an, sie habe rechtzeitig zu einem Vorstellungsgespräch kommen wollen. Der Frau wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.