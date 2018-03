Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Eine 39-Jährige ist unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizei in Linz gefahren. Sie wollte ihren Freund abholen, der kurz zuvor wegen Drogen am Steuer in Ottensheim von Beamten aus dem Verkehr gezogen worden war.

Die Polizei wurde auf den Wagen des Mannes aufmerksam, weil er zu schnell unterwegs gewesen war. Seine 39-jährige Freundin saß als Beifahrerin im Auto. Bei der Kontrolle schöpften die Polizisten Verdacht, dass der Mann Drogen genommen haben könnte, ein Schnelltest bestätigte die Vermutung.

Führerschein abgenommen

Die Polizei brachte den 45-jährigen Ansfeldner nach Linz zur Amtsärztin, seine Freundin fuhr mit dem Auto nach. Die klinische Untersuchung Linz bestätigte schließlich die Drogeneinnahme des 45-Jährigen. Beamte fanden in seiner Wohnung auch geringe Drogenmengen - versteckt in einer umgebauten Batterie. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.

Zweiter positiver Drogentest

Die Aufmerksamkeit der Polizisten richtete sich auch auf die Freundin und Beifahrerin des Ansfeldners, die im Auto nachgekommen war. Ein Drogenvortest war auch bei ihr positiv, eine klinische Untersuchung verweigerte sie jedoch. Der Führerschein konnte der 39-jährigen nicht abgenommen werden, denn sie hatte ihn nicht dabei.