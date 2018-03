Feuerwehren trotzen dem Wintereinbruch

Der neuerliche Kälteeinbruch hat in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Feuerwehreinsätze in ganz Oberösterreich ausgelöst. Der stürmische Wind fällte einige Bäume und es kam auch zu einer Reihe von zum Teil schweren Verkehrsunfällen.

laumat.at / Matthias Lauber

Der eisige Nordostwind verursachte etliche Sturmschäden, vor allem im südlichen Innviertel und im Bezirk Vöcklabruck mussten viele umgestürzte Bäume entfernt werden.

laumat.at / Matthias Lauber

Auf den verschneiten Fahrbahnen kam es auch zu zahlreichen Verkehrsunfälle. Größere Einsätze gab es in den Morgenstunden in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) und in Moosbach (Bezirk Braunau).

Tödlicher Unfall in Moosbach

In Moosbach ist in den frühen Morgenstunden ein 26-Jähriger mit seinem Auto von der B124 abgekommen und über eine Böschung gegen einen Baum gefahren. Kurz nach 4.00 Uhr wurde der Unfall von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei entdeckt. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

