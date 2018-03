60-Meter-Absturz am Sonnstein

Am Sonnstein bei Traunkirchen ist am Samstagvormittag eine 27-jährige Alpinistin verunglückt. Ausgerechnet während eines Trainings für Bergretter stürzte sie etwa 60 Meter tief ab. Die Frau wurde dabei erheblich verletzt.

Die Alpinistin will bald die erste Bergretterin der Ortsstelle Traunkirchen werden. Für diese Aufgabe hatte sie am Samstag auf der Südseite des Sonnsteins mit einem Ausbildner trainiert. Bei einer Querung dürfte ein Griff im Fels ausgebrochen sein, so Einsatzleiter Peter Pangerl im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Kameraden waren in der Nähe

Gemeinsam mit der 27-Jährigen war ein Bergretter unterwegs, der sofort die Erstversorgung unternahm. Er informierte auch seine Kameraden, die am Aufstieg zur Sonnsteinhütte waren, um diese auszuwintern.

Zusammen mit einem Notarzt, einem Arzt der Bergrettung und Sanitätern des Roten Kreuzes stiegen die Bergretter zur Verletzten auf. Die Helfer trugen die 27-Jährige schließlich ins Tal zum Rettungswagen, der sie in das Krankenhaus Gmunden brachte.

Sturz in schroffem Gelände

Bei dem 60-Meter-Sturz im schroffen Gelände dürfte die erfahrene Bergsteigerin laut ersten Informationen eine Gehirnerschütterung, Rissquetschwunden und möglicherweise eine Wirbelverletzung haben.