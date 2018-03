Junge Talente bei „sprichcode“ gesucht

Junge Talente sind wieder gesucht - beim „sprichcode“-Wettbewerb von Leonding. Bis zum 1. Mai können beim 9. „Leondinger Jugendpreis für Sprache und Fotografie“ Arbeiten eingereicht werden.

Leonding sucht junge Talente, Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren, für die Sprache und Fotografie künstlerische Ausdrucksmittel sind, so Sprichcode-Organisatorin Sarah Schinauer: „Es geht uns darum, dass junge Menschen eine Plattform haben, ihre Gedanken zu zeigen.“

„Highlights“

In einem Poetry Slam Workshop der Autorin Yasmo können Jugendliche am 24. März lernen, mit Wörtern zu jonglieren. „Highlights“, das Thema des 9. Wettbewerbs soll als Anregung dienen und nicht als Einengung verstanden werden, so Nicole Honeck, die Geschäftsführerin der KUFA Leonding: „Wir habe wirklich überlegt, damit es so offen wie möglich ist und die Jugendlichen wirklich fast alles einreichen können.“

Gewinner erhalten je 1.000 Euro

Bis zum 1. Mai können die Arbeiten bei „sprichcode“ eingereicht werden. Am 22. Juni findet die Preisverleihungsfeier im Turm 9 in Leonding statt. Die Gewinner bekommen je Kategorie und Altersgruppe 1.000 Euro Preisgeld.

