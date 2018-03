Demos und Bedrohungen vor Wohnhäusern

Nach der behördlichen Schließung eines Wettlokales im Bezirk Vöcklabruck setzt eine albanische Gruppierung die Behördenmitarbeiter massiv unter Druck. Die Gruppe hält vor den Wohnhäusern der Mitarbeiter illegale Demonstrationen ab und versucht, die Betroffenen einzuschüchtern.

Seit Tagen kommt es immer wieder zu lautstarken Kundgebungen unmittelbar vor den Häusern der Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft. Mit Megafon und auf Transparenten werfen die vermummten Demonstranten den Behördenmitarbeitern Korruption und Rechtsbruch vor.

„Die Familien haben Angst“

Ihnen selbst dürfte die Einhaltung der Rechtsordnung allerdings kein großes Anliegen sein: „Alle diese Demonstrationen sind von der Behörde untersagt worden. Die Anmelder halten sich nicht daran“, sagt der Vöcklabrucker Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner.

Die Demonstrationen würden dann jeweils von der Polizei aufgelöst. Den betroffenen Mitarbeitern gehe es nicht gut, so der Bezirkshauptmann. Vor allem die Familien mit kleinen Kindern hätten Angst. Gschwandtner will aber nicht klein beigeben: „ Es geht um ein Lokal des illegalen Glücksspiels in Schwanenstadt, in dem immer wieder versucht wird, trotz Verschließung hineinzukommen. Wir haben die Behörde aufgerufen, dagegen konsequent vorzugehen.“

Nächste strafrechtliche Schritte

Das Lokal war von der Bezirkshauptmannschaft gesperrt worden. Die Betreiber zogen gegen diese Entscheidung vor das Landesverwaltungsgericht und scheiterten auch dort. Jetzt versuchen sie offenbar, persönlichen Druck auf die Behördenmitarbeiter auszuüben. Gschwandtner sichert seinen Untergebenen aber jede Unterstützung zu. Man will nun auch strafrechtlich gegen die Demonstranten vorgehen. Anzeigen wegen Nötigung und übler Nachrede seien in Arbeit.