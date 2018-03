Neue Bücher aus Oberösterreich

Zu Frühlingsbeginn sprießen nicht nur die Blumen aus dem Boden. Auch die neuen Bücher schießen nur so aus der heimischen Literaturlandschaft, wie die Werke von Stefan Kutzenberger und Verena Stauffer.

Spannend und vergnüglich ist der Debütroman von Stefan Kutzenberger. „Friedinger“ heißt das erste Buch des gebürtigen Linzers, der mit über 40 Jahren beschlossen hat, einen Roman zu schreiben, um sich selbst einen Traum zu erfüllen: „Mit 14 Jahren habe ich gesagt, dass ich Schriftsteller werden will. Seitdem ist dieser Wunsch nie abgerissen, aber ich habe es nie laut formuliert. Jetzt, mit 45 Jahren, habe ich mir gedacht, auf was ich eigentlich noch warte.“

Deuticke

„Eine Leiche am Eingang der Voest“

Stefan Kutzenberger hat die Hauptfigur nach ihm selbst benannt. Sein Namenszwilling bekommt einen Schreiburlaub in Griechenland geschenkt. Jetzt könnte er endlich seinen Roman anfangen, wäre da nicht ein Störenfried namens Friedinger, der ihm eine abenteuerliche Geschichte von verbotenen Waffenlieferungen und heimtückischen Morden erzählt: „Ich wollte ein Buch über Linz schreiben, ein Buch, wo eine Leiche am Eingang der Voest gefunden wird. An einem Punkt, wo 20.000 Voestler jeden Tag reinfahren. Und man weiß nicht, wer die Leiche ist und kommt nach und nach drauf.“ Stefan Kutzenberges Buch „Friedinger“ ist im Deuticke Verlag erschienen.

„Orchis“ von Verena Stauffer

Gerade eben ist der erste Roman von Verena Stauffer herausgekommen. „Orchis“ lautet der Titel des Buches der in Kirchdorfer an der Krems geborenen Autorin. Damit gemeint ist der Fachbegriff für eine ganz bestimmte Orchideengattung.

www.detailsinn.at

Um einen leidenschaftlichen Orchideenforscher dreht sich auch die Geschichte, die Mitte des 19. Jahrhunderts spielt. Botaniker Anselm begibt sich auf eine Expedition nach Madagaskar. Dort findet er die schönste Orchidee der Welt. Aber das hat seine Folgen. Der Roman „Orchis“ von Verena Stauffer ist im Verlag "Kremayr und Scheriau“ erschienen.