LASK-Stadion könnte in Pichling stehen

Wo wird Oberösterreichs Fußball Bundesligist der LASK in Zukunft spielen - diese Frage beschäftigt seit Monaten die Fans und Verantwortlichen des Linzer Traditionsklubs. Mit Pichling im Linzer Süden könnte die Suche nun ein Ende gefunden haben.

Das Naherholungsgebiet beim Pichlinger See im Südosten von Linz soll in Zukunft also die Heimstädte des Linzer Traditionsklubs beherbergen. Eine offizielle Bestätigung vom LASK soll es am Donnerstag in einer Pressekonferenz geben - womit dann auch endgültig Klarheit herrschen wird auf welchem Areal in Pichling das bereits seit Jahren geplante rund 45 Millionen Euro teure neuen LASK-Stadion gebaut werden soll.

Mehrere Flächen bereits diskutiert

Seit dem Auszug aus dem Linzer Stadion in die Paschinger TGW Arena wurde viel über mögliche Standorte eines neuen LASK-Stadions spekuliert. Von Flächen innerhalb und außerhalb der Linzer Stadtgrenzen, vom Areal des Uno Shopping über ein Areal beim Autobahnknoten Linz war alles dabei.

Mit Pichling scheint nun aber der optimale Standort für dieses Projekt gefunden zu sein. Der Spatenstich soll übrigens 2020 erfolgen - zwei Jahre später soll die LASK-Arena im Südosten von Linz den fertigstellt sein.

