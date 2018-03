Ein Toter bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in einer Wohnhausanlage in Linz ist am Nachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Das Feuer war im zweiten Obergeschoß des Hauses ausgebrochen. Da alle Fenster in der Wohnung geschlossen waren, hatte sich der Brand nicht stark ausgebreitet, so Einsatzleiter Andreas Ilk von der Linzer Berufsfeuerwehr. „Es war aber sehr viel Qualm“.

Brandermittlungen laufen

Vorerst werde eine technische Ursache ausgeschlossen, so die Feuerwehr im Gespräch mit Radio Oberösterreich am Nachmittag. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden bereits aufgenommen.