Verletzte Frau lag hilflos unter Scheibtruhe

Eine 82-jährige Frau hat am Mittwoch in St. Leonhard bei Freistadt (Bezirk Freistadt) mehrere Stunden hilflos unter einer Scheibtruhe eingeklemmt in steilem Gelände auf Rettung warten müssen.

Die betagte Frau dürfte nach ersten Vermutungen die ganze Nacht im Freien gelegen sein, so die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Aussendung. Eine Hauskrankenpflegerin hatte Alarm geschlagen, weil sie die 82-jährige Frau zu Hause nicht finden konnte. Die Polizisten durchsuchten darauf das ganze Haus, fanden von der Seniorin aber keine Spur.

Beamte gingen Hilferufen nach und fanden die Frau

Doch als einer der Beamten auf den Dachboden des Stalls ging und auch von dort den Namen der Frau rief, antwortete diese. Die Polizisten folgten der Stimme und fanden die Pensionistin gegenüber der Straße in steilem Gelände.

Sie war offenbar gestürzt und lag mit den Beinen unter einer schweren Scheibtruhe. Es war ihr nicht gelungen, sich zu befreien. Die 82-Jährige wurde von einem Rettungsteam des Roten Kreuz versorgt und ins Landeskrankenhaus Freistadt gebracht.