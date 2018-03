Lkw-Fahrer beging 40 Übertretungen

40 Gesetzesübertretungen hat die Polizei bei einem Lkw-Fahrer festgestellt, der in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) aufgehalten wurde. Der Serbe hatte etwa die erlaubte Lenkzeit um 73 Stunden überschritten.

Der 48-jährige Fahrer war – wie erst jetzt bekannt wurde – am Sonntag kurz nach 22.00 Uhr auf der Prager Straße (B125) unterwegs, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten bemerkten schnell, dass der Serbe neben seiner eigenen auch die Fahrerkarte eines anderen Lkw-Lenkers benutzt hatte. Mit diesen beiden Karten konnte er viele Stunden länger am Steuer sitzen und auch deutlich kürzere Pausen einlegen, als erlaubt wäre.

18 Stunden ohne Pause gefahren

So soll der 48-Jährige die maximal erlaubten 56 Stunden am Steuer um insgesamt 24 Stunden und eine zweiwöchige Lenkzeit von erlaubten 90 Stunden um 73 Stunden überschritten haben - in Summe ist er damit in zwei Wochen 163 Stunden gefahren, rund 18 Stunden am Tag.

Zahlreiche Gesetze missachtet

Die Polizei stellte bei Überprüfung der Daten und Angaben des Mannes 38 schwerst- und schwerwiegende Übertretungen nach dem Kraftfahr- und zwei Übertretungen nach dem Güterbeförderungsgesetz fest.

Ermittlungen ergaben darüber hinaus, dass auch der Arbeitgeber des Lkw-Fahrers einige gewerberechtliche Vorschriften nicht eingehalten haben dürfte. Zusätzlich liegt auch der Verdacht der Urkundenfälschung vor, weil von einer Firma gefälschte Lizenzen für den grenzüberschreitenden Güterverkehr verwendet worden sein sollen.