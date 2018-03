Mann wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe muss sich am Montag am Landesgericht Ried im Innkreis ein 49-jähriger Mann verantworten.

Der Beschuldigte war früher Geschäftsführer einer Firma im Bezirk Ried gewesen und soll laut Anklage insgesamt fast 1,3 Millionen Euro an Abgaben hinterzogen haben.

Teilweise geständig

Bei einer ersten Verhandlung zeigte sich der Mann teilweise geständig, er wollte sich aber auf keine Zahlen festlegen. Bei einer Verurteilung droht ihm nicht nur eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren. Möglich wäre auch eine Geldstrafe bis zur doppelten Höhe der hinterzogenen Steuern.