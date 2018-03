Mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht

Am Montag ab 9.00 Uhr sitzen in Linz erneut zwei junge Männer vor Gericht. Sie sollen im Juni vergangenen Jahres eine damals 18-jährige Maturantin vergewaltigt haben. Der Prozess war im Jänner vertagt worden.

Am Montag könnte es in dem Prozess ein Urteil geben. Angeklagt sind ein 17-jähriger Afghane und ein 27-jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln. Sie sollen am 9. Juni 2017 eine Maturantin in einem Keller in Linz vergewaltigt haben. DNA-Spuren belasten die Männer.

Angeklagte sprechen von einvernehmlichem Sex

Diese beteuerten bei den ersten beiden Prozessterminen ihre Unschuld und sprachen von einvernehmlichem Sex. Weil die Verteidigung beim Prozesstermin im Jänner noch einen Beweisantrag eingebracht hat, wurde der Prozess vertagt. Im Fall einer Verurteilung drohen den Männern am Montag mehrjährige Haftstrafen. Die Öffentlichkeit ist vom Verfahren ausgeschlossen.

