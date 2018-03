55-Jähriger stirbt bei Forstunfall

Wieder hat die Verkettung unglücklicher Umstände ein Todesopfer bei Waldarbeiten gefordert. Bei Schlägerungsarbeiten in Gmunden ist ein 55-Jähriger aus Gschwandt ums Leben gekommen.

Als er gemeinsam mit zwei Kollegen eine etwa 30 Meter hohe Esche umschnitt, fiel die zwar wie vorgesehen um. Doch ein etwa 25 Meter langer Teil des Baumes brach dabei an, rammte in den Waldboden und stürzte schließlich in den von den Männern aufgesuchten, abgesicherten Bereich.

Baum traf Mann am Kopf

Der Baumteil traf den Mann aus Gschwandt am Kopf und verletzte ihn so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.