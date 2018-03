Drei Verletzte nach Rowdyfahrt

Die Rowdyfahrt eines 27-jährigen Ottnangers hat in Ungenach (Bezirk Vöcklabruck) drei zum Teil schwer Verletzte gefordert. Der Lenker war frontal gegen den Wagen eines Ottnangers geprallt.

Der junge Mann war viel zu schnell und riskant auf der Hausruckstraße unterwegs, als er zwischen Vöcklabruck und Ungenach die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mehrere Straßenleitpflöcke rammte, so die Polizei. Nur durch Glück konnte er sein Auto auf die Straße zurückbringen, fuhr aber unbeirrt weiter.

Frontal in Wagen eines Ottnangers geprallt

Gut einen Kilometer danach kam er ein weiteres Mal von der Straße ab, geriet ins Schleudern und prallte frontal in den Pkw eines Ottnangers. Beide Lenker sowie eine 57-jährige Frau im zweiten Auto wurden in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beim 27-Jährigen ordnete die Staatsanwaltschaft einen Alkotest an.